Auftakt des Sommer Grand Prix mit sechs Athleten

Wisla (dpa) - Der neue deutsche Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher startet mit sechs Athleten um Einzel-Weltmeister Markus Eisenbichler in den Sommer Grand Prix, teilte der Deutsche Skiverband vor dem ersten Wettkampf-Wochenende im polnischen Wisla mit.

Neben Eisenbichler sind auch Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Martin Hamann nominiert. Im Aufgebot fehlt Olympiasieger Andreas Wellinger, der nach einem Kreuzbandriss lange pausieren muss. "Sein Fehlen zu kompensieren, wird daher eine große Herausforderung", sagte Horngacher und verwies auf die zuvor gute Form des Bayers. Der diesjährige Sommer Grand Prix hat insgesamt sieben Stationen, in Deutschland wird in Hinterzarten (26./27. Juli) und in Klingenthal (4./5. Oktober) gesprungen.