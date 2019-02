Skispringen: COC gastiert in Brotterode

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brotterode (dpa/th) - Die Werner-Lesser-Skisprung-Arena am Brotteröder Seimberg erlebt an diesem Wochenende mit dem Continentalcup erneut die hochkarätigste Skisprung-Veranstaltung im Freistaat. Für die Wettkämpfe der international zweiten Skisprung-Liga auf der Inselbergschanze am Samstag und Sonntag wurden 36 Springerinnen aus elf Ländern und 50 Springer aus zwölf Nationen gemeldet. Die Qualität des Starterfeldes ist höher als bei den meisten COC-Wettkämpfen, weil etliche Nationen Weltcup-Springer genannt haben, die an der WM-Qualifikation gescheitert sind und weiter im Wettkampf-Rhythmus bleiben sollen.

Das betrifft auch die Lauschaerin Pauline Heßler, die in diesem Winter bei fast allen Weltcups gesprungen ist, aber trotz ansprechender Resultate die WM-Nominierung verpasste. Mit der 16-jährigen Alina Ihle (Biberau) ist eine zweite Thüringerin gemeldet. Im Männer-Feld steht Felix Hoffmann (Goldlauter), der am vergangenen Wochenende beim COC in Oberstdorf Zweiter wurde und in der Gesamtwertung auf Rang fünf liegt. Neben dem 21-Jährigen ist der zwei Jahre jüngere Justin Lisso (Schmiedefeld) auf der Inselbergschanze zweiter Thüringer Springer.