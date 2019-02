Felix Hoffmann nur 16. beim COC in Brotterode

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brotterode (dpa/th) - Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter war am Samstagabend als 16. bestplatzierter Thüringer Skispringer beim Continentalcup auf der Inselbergschanze in Brotterode. Der 21-Jährige, der 2017 beim COC in Brotterode den letzten Thüringer Tagessieg gefeiert hatte, blieb mit Sprüngen von 109,5 und 107,5 Meter deutlich unter den Erwartungen. Mit seinem siebten COC-Tagessieg der laufenden Saison baute der 27-jährige Österreicher Clemens Aigner seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Aigner sammelte mit Sprüngen von 115,5 und 115 Meter 277,3 Punkte. Hinter dem Polen Pawel Wasek (265,9/115,5+111,5) war Pius Paschke aus Kiefersfelden als Siebter bestplatzierter deutscher Springer.

In der COC-Gesamtwertung rückte Paschke auf Rang zwei vor. Der zweite Thüringer Starter, Justin Lisso aus Schmiedefeld, sprang 112,5 und 105,5 Meter und landete mit 244,6 Zählern auf dem 19. Platz. Die Zweitauflage am Sonntag beginnt um 13.30 Uhr.