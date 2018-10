DSV-Springer Leyhe und Althaus gewinnen Qualifikation

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klingenthal (dpa) - Stephan Leyhe und Katharina Althaus haben am Dienstagabend die Qualifikation für das Sommer-Grand-Prix-Finale der Skispringer in Klingenthal gewonnen. Leyhe setzte sich mit 145,5 Metern vor dem Russen Jewgeni Klimow und Ryoyu Kobayashi aus Japan durch. Richard Freitag wurde Vierter, Olympiasieger Andreas Wellinger Siebter. Karl Geiger, der noch um Platz zwei der Gesamtwertung kämpft, belegte Rang acht. Fünf weitere DSV-Springer zogen in den Wettkampf am Mittwoch ein. Als Gesamtsieger stehen Klimow und Sarah Takanashi aus Japan bereits seit den vergangenen Wettbewerben in Hinzenbach beziehungsweise Tschaikowski fest.

Die Olympia-Zweite Althaus kam bei dem von teils stürmischen Böen begleiteten Wettbewerb auf die Tagesbestweite von 136,5 Metern. Ema Klimec aus Slowenien und Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen belegten mit 129 und 125,5 Metern die weiteren Plätze. Mit Juliane Seyfarth und Carina Vogt schafften zwei weitere DSV-Springerinnen als Siebte und Zehnte Ränge unter den besten Zehn. Alle acht deutschen Athletinnen qualifizierten sich für den Wettbewerb am Mittwochmittag. Die Frauen springen erstmals in ihrer Wettkampf-Geschichte auf der Großschanze in Klingenthal.