Seefeld (dpa) - Der deutsche Nordische Kombinierer Eric Frenzel hat bei den Titelkämpfen in Seefeld seinen sechsten Weltmeister-Titel gewonnen. Der 30-Jährige siegte am Freitag nach einem Sprung von der Großschanze in Innsbruck und einem Zehn-Kilometer-Lauf vor Jan Schmid aus Norwegen und dem Österreicher Franz-Josef Rehrl.