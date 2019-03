Kläbo holt nächsten Langlauf-Sieg in Quebec

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quebec (dpa) - Der Norweger Johannes Kläbo hat im kanadischen Quebec den nächsten Sieg im Langlauf-Weltcup gefeiert und damit einen großen Schritt in Richtung Gesamtweltcup-Erfolg gemacht.

Der 22-Jährige setzte sich nach seinem Sprint-Sieg auch über 15 Kilometer in der klassischen Technik durch und legte damit weitere Punkte zwischen sich und seinen russischen Rivalen Alexander Bolschunow, der Siebter wurde. Auf das Podium kamen zudem der Kanadier Alex Harvey und Didrik Tönseth aus Norwegen. Am Sonntag steht mit der Verfolgung das letzte Rennen in diesem WM-Winter an.

Die deutschen Langläufer verpassten Top-15-Resultate erneut deutlich. Florian Notz wurde als bester DSV-Athlet 20., Andreas Katz belegte Rang 35. Schon im Sprint am Freitag hatte keiner der Deutschen das Viertelfinale erreicht.