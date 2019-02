Erfurter Mediziner drohen bis zu zehn Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Dem bei einer Doping-Razzia in Erfurt verhafteten Mediziner Mark S. droht eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren.

Sollte dem Arzt und seinen mutmaßlichen Komplizen in der Causa ein gewerbs- oder bandenmäßiges Delikt nachgewiesen werden, sieht das 2015 verabschiedete Anti-Doping-Gesetz einen Freiheitsentzug von einem bis zu zehn Jahren vor. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München, Anne Leiding, auf dpa-Anfrage.

Der Arzt war in Erfurt festgenommen und am Donnerstag dann einem Haftrichter in Thüringen vorgeführt worden. Dieser Richter bestätigte die Fortdauer der Haft, woraufhin der Angeklagte zur Untersuchungshaft nach München gebracht wurde.

Nach dem bestätigten Haftbefehl gegen den in Erfurt festgenommenen Sportmediziner Mark S. haben dessen Anwälte keinen Kommentar abgeben wollen. Die Verteidigung habe entschieden, "keine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt abzugeben", teilte der Erfurter Rechtsanwalt Matthias Fertig mit.

Zuvor hatte ein Haftrichter in Erfurt entschieden, den Haftbefehl gegen den Arzt aus Thüringen nicht aufzuheben, sondern "die Haftfortdauer zu bestätigen", wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München mitteilte. Der Arzt werde nach einem Termin beim Ermittlungsrichter in die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht, sagte ein Sprecher des Erfurter Amtsgerichtes.

Der Mediziner war am Mittwoch ebenso wie ein mutmaßlicher Komplize in Erfurt festgenommen worden. Der Komplize wurde nach Angaben des Sprechers in die Justizvollzugsanstalt Suhl gebracht.

Dem Sportmediziner war in seiner früheren Rolle als Radsport-Teamarzt schon die Verwicklung in Doping-Praktiken vorgeworfen worden. Er hatte dies stets bestritten.