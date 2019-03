Doping-Beben in Seefeld kaum thematisiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seefeld (dpa) - Neun Festnahmen, 16 Hausdurchsuchungen und ein inflagranti beim Eigenblutdoping erwischter Sportler: Das bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld alles überstrahlende Thema soll doch bitte nicht zu sehr im Hauptpressezentrum thematisiert werden.

Bei der Siegerpressekonferenz mit dem Norweger Martin Johnsrud Sundby bat ein Sprecher am Mittwoch extra darum, keine Fragen zu den Dopingzwischenfällen, sondern lediglich zu den sportlichen Ereignissen zu stellen.

Eine extra einberufene Pressekonferenz mit Veranstaltern oder dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) gab es weder am Mittwoch noch am Donnerstag. Der ÖSV teilte am Donnerstag lediglich schriftlich mit, welche Maßnahmen zur Prävention er in den vergangenen Jahren ergriffen habe.

Aus dem deutschen Langlauf-Team sagte Sebastian Eisenlauer beim 15 Kilometer Rennen: "Schwarze Schafe gibt es leider immer." Es sei wichtig, dass diese "knallhart" entfernt werden. Bundestrainer Peter Schlickenrieder regte eine "Wertediskussion" an. Weitere Funktionäre verwiesen auf Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach, der zur Rolle des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Seefeld ausführlich referierte.