Deutsche Langläuferinnen verpassen WM-Medaille nur knapp

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seefeld (dpa) - Die deutschen Langläuferinnen haben eine WM-Medaille mit der Staffel verpasst. Victoria Carl, Katharina Hennig, Sandra Ringwald und Laura Gimmler belegten in Seefeld nach 4 x 5 Kilometern Rang vier.

Gold sicherte sich bei strahlendem Sonnenschein vor 14.900 Zuschauern die schwedische Staffel vor den favorisierten Norwegerinnen und Russland. Für Schweden war es der erste WM-Sieg, seitdem die Staffel in der jetzigen Form mit vier Läuferinnen bestritten wird. Die deutsche Staffel hielt überraschend lange mit Russland mit. Schlussläuferin Gimmler stürzte in der letzten Runde und konnte der Russin Natalia Neprajewa am Ende nichts mehr entgegensetzen.