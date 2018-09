Langläufer Ringwald und Bing gewinnen Sprint-Titel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zella-Mehlis (dpa) - Die Auswahlathleten Sandra Ringwald und Thomas Bing haben am Freitagabend in Zella-Mehlis die Sprint-Titel bei den Offenen Deutschen Meisterschaften der Langläufer auf Skirollern im freien Stil gewonnen. Ringwald (Schonach-Rohrhardsberg) setzte sich im Finale über 1,3 Kilometer vor vor der Russin Nathalia Matwejewa durch. Auf den Plätzen folgten die Thüringerinnen Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Antonia Fräbel (Asbach), die damit Meisterschafts-Zweite und Dritte wurden.

In einem stark besetzten Männer-Feld war Bing (Dernbach) über 1,6 Kilometer überraschend schneller als der frühere Tour-de-Ski-Sieger Sergej Ustjugow aus Russland. Dritter wurde dessen Landsmann Andrej Krasnow. Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) als Fünfter und der Sachse Maxim Cervinka (Bertsdorf) als Siebter sicherten sich die Meisterschaftsmedaillen hinter Bing. Die Russen waren mit der starken Trainingsgruppe des deutschen Trainers Markus Cramer in Zella-Mehlis am Start.