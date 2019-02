Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) befürchtet nach der Verhaftung eines mutmaßlichen Dopingarztes und seines Helfers in Erfurt eine Rufschädigung für das Wintersportland Thüringen. "Das ist ein grandioser Imageschaden für Thüringen und auch für den Thüringer Sport", sagte Maier am Donnerstag am Rand der Landtagssitzung in Erfurt auf Anfrage. "Dabei sind Thüringer Sportler ja gar nicht betroffen." Negative Folgen für den Tourismus im Freistaat, bei dem Winter- und Wanderurlauber eine große Rolle spielen, erwartet Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst nicht. "Ich sehe da keine Auswirkungen."

Bei einer Razzia des österreichischen Bundeskriminalamtes wurden am Mittwoch sieben Personen bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld festgenommen. Fünf davon sind Sportler. Zudem wurden in Erfurt ein deutscher Sportmediziner und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen. In Erfurt wurden neun Objekte durchsucht.