Berlin (dpa) - Dopingjäger Werner Franke zeigte sich nicht überrascht, dass nach der Dopingrazzia bei der Nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld die Spur nach Erfurt führt. "Der Standort Erfurt ist mir in alle den Jahren immer wieder im Zusammenhang mit Doping begegnet - in der DDR und auch danach", sagte der Molekularbiologe aus Heidelberg im Interview der "Welt". Über die Landeshauptstadt Thüringens sagte er: "Man kann da schon von einem der Knotenpunkte des Sportbetrugs in Deutschland sprechen."

Bei einer Razzia des österreichischen Bundeskriminalamtes bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld waren am Mittwoch sieben Personen, darunter zwei Deutsche sowie fünf Athleten aus Österreich, Kasachstan und Estland, verhaftet worden. In Erfurt wurde parallel dazu der Arzt Mark S. festgenommen.

Franke verglich das mutmaßliche Doping-Netzwerk, gegen das die Ermittler nun vorgehen, mit dem des spanischen Arztes Eufemiano Fuentes, der im Mittelpunkt eines großen Dopingskandals vor 13 Jahren stand: "Hinsichtlich der kriminellen Energie und der Organisation des Dopings kann man sicherlich vom deutschen Fuentes sprechen." Franke zeigte sich über die Naivität der erwischten Sportler überrascht: "Dass jetzt Athleten vor Ort bei der Ski-WM mit der Nadel im Arm erwischt werden, macht mich fassungslos. Nicht ob der Tatsache. Dass betrogen wird, ist eh klar. Aber ob so viel Dummheit!"