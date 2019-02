Saison-Aus für Ski-Ass Luitz nach Sturz: Innenbandeinriss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Are (dpa) - Skirennfahrer Stefan Luitz hat bei seinem Sturz im WM-Riesenslalom einen Innenbandeinriss im linken Knie erlitten. Das teilte der Deutsche Skiverband nach den Untersuchungen in einem Krankenhaus in Östersund mit.

Für Luitz bedeutet das etwa vier bis sechs Wochen Pause und das Ende der Saison. Er hat bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich, wurde von einer weiteren ganz schweren Verletzung aber verschont. Der Wettkampf in Schweden war sein erster seit dem Sturz in Adelboden im Januar, als er sich die linke Schulter ausgekugelt hatte.