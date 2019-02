Rebensburg verpasst knapp Super-G-Medaille

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Are (dpa) - Viktoria Rebensburg hat bei den Ski-Weltmeisterschaften in Are eine Medaille im Super-G als Vierte knapp verpasst. Rebensburg war nur 0,07 Sekunden langsamer als Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Auf Bronze und die Schweizerin Corinne Suter fehlten nur 0,02 Sekunden. Silber ging an Sofia Goggia aus Italien. Aus dem deutschen Team schaffte es Kira Weidle nicht in die Top 20. Michaela Wenig und Meike Pfister schieden ebenso aus wie Weltcup-Rekordsiegerin Lindsey Vonn aus den USA, die heftig stürzte.