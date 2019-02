Rebensburg scheidet bei WM-Generalprobe aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Maribor (dpa) - Viktoria Rebensburg hat ihre Generalprobe für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften verpatzt. Die 29-Jährige schied beim Riesenslalom von Maribor schon im ersten Durchgang aus.

Beim gemeinsamen Sieg der zeitgleichen Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Slowakei) vor Ragnhild Mowinckel aus Norwegen war damit Marlene Schmotz als 23. die einzige Deutsche in den Punkten. Die Oberbayerin feierte ihren ersten Top-30-Rang im Riesenslalom.

"Es ist ärgerlich, bei so einem Rennen auszuscheiden", sagte Rebensburg, die das neunte Tor verpasste hatte. Die Olympiasiegerin von 2010 erlitt den zweiten Ausfall in Serie nach dem Super-G am Samstag in Garmisch-Partenkirchen. Sie reist zur WM ins schwedische Are, ohne zuvor in der Saison ein Rennen gewonnen zu haben.

Zwei zweite Plätze im Riesenslalom und ein Rang drei im Super-G sind ihre Podiumsergebnisse in diesem Winter. "Es ist definitiv so, dass ich gut Ski fahre, das war in den letzten Wochen und Monaten immer der Fall", sagte sie. "Ich bin auch schnell. Das ins Ziel zu bringen, das ist der nächste Schritt. Das werde ich dann in Are machen."

Am nächsten Dienstag steht für die Sportlerin vom Tegernsee beim Super-G das erste Rennen bei der WM an. Der Maribor-Slalom am Samstag (10.00/13.00 Uhr) ist der letzte Weltcup vor der WM in Are.

Dann kann Shiffrin weiter Ski-Geschichte schreiben. Dank ihres Sieges im Riesenslalom holte sie in der ewigen Bestenliste mit 55 Erfolgen die Schweizerin Vreni Schneider ein. Öfter gewonnen haben im Weltcup nur Ingemar Stenmark (86), Lindsey Vonn (82), Marcel Hirscher (68) und Annemarie Moser-Pröll (62). Ihre härteste Rivalin dürfte wieder Vlhova sein, die am Samstag ihren vierten Saisonsieg feierte.