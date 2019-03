Pinturault gewinnt Riesenslalom - Schmid ausgeschieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Soldeu (dpa) - Skirennfahrer Alexis Pinturault hat den letzten Riesenslalom der Saison gewonnen. Der Kombinations-Weltmeister aus Frankreich war beim Weltcup-Finale in Soldeu 0,44 Sekunden schneller als Marco Odermatt aus der Schweiz. Rang drei in Andorra ging an den Slowenen Zan Kranjec.

Die Kristallkugel für den Sieg in der Disziplinwertung hatte Marcel Hirscher aus Österreich schon vor dem Start ebenso sicher wie seinen achten Sieg in Serie im Gesamtweltcup. Der deutsche Starter Alexander Schmid war im ersten Durchgang ausgeschieden. Die erhofften Weltcup-Punkte für eine gute Ausgangsposition im kommenden Winter verpasste der WM-Achte damit.