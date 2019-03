Neureuther erneuert Kritik an IOC

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der in der vergangenen Woche zurückgetretene Skirennfahrer Felix Neureuther hat seine Kritik am Internationalen Olympischen Komitee bekräftigt. "Sie zwingen dem Veranstalter so viele Dinge auf", sagte Neureuther im ZDF-Sportstudio. Daher stimme etwa die Bevölkerung vieler prädestinierter Wintersportorte wie Tirol dagegen, die Olympischen Spiele auszutragen. "Ich weiß nicht, ob es dem IOC bewusst ist, was da passiert", sagte Neureuther und ergänzte: "Da ist schon sehr, sehr viel falsch gelaufen."