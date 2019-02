Nach Sturz: Lindsey Vonn will die WM-Abfahrt fahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Are (dpa) - US-Skistar Lindsey Vonn will nach ihrem Sturz im Super-G an der WM-Abfahrt am Sonntag teilnehmen und ihre Karriere wie angekündigt nach diesem Rennen beenden.

Sie habe lediglich ein paar Kratzer, blaue Flecken und voraussichtlich Schmerzen an den Rippen und im Nacken, aber keine ernsthafte Verletzung, sagte die 34-Jährige in Are. "Ansonsten fühle ich mich großartig", scherzte Vonn nach dem Unfall, bei dem sie nach einem Sprung an einem Tor hängen geblieben und hart mit dem Gesicht auf der Piste aufgeschlagen war.

Ihr erster Gedanke danach sei gewesen: "Warum bin ich schon wieder im Fangzaun? Was mache ich hier? Ich bin zu alt für den Scheiß." Vonn wollte ursprünglich noch bis zu den Weltcup-Rennen in Lake Louise im kommenden Herbst fahren und den Siegrekord von Ingemar Stenmark brechen. Dazu fehlen ihr vier Erfolge. Nach dem Comeback in Cortina d'Ampezzo im Januar hatte sie ihre Meinung wegen zu großer Schmerzen geändert und am 2. Februar das Ende ihrer Karriere nach der WM angekündigt.