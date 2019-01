Skirennfahrerinnen starten in Super-G

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Beim alpinen Weltcup-Wochenende in Garmisch-Partenkirchen will Viktoria Rebensburg heute um einen Top-Platz im Super-G fahren. Wegen der prognostizierten Schneefälle wurde das Programm getauscht und die Abfahrt um einen Tag nach hinten auf den tendenziell besseren Sonntag gelegt. Rebensburg und ihre Teamkollegin Kira Weidle wollen bei den letzten zwei Speed-Rennen vor der Weltmeisterschaft in Schweden ihre aufsteigende Form bestätigen. Nicht an den Start gehen werden Mikaela Shiffrin als Führende der Super-G-Wertung und deren US-Teamkollegin Lindsey Vonn, die wegen einer Verletzung an der Wade absagte.