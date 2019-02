ÖSV-Asse nehmen Garmisch-Absage locker

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Die österreichischen Ski-Asse nehmen die wetterbedingte Absage der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen mit Humor. "Ich spare mir natürlich ein bisschen Kraft", sagte Vincent Kriechmayr am Samstag, wenige Tage vor dem Start der alpinen Weltmeisterschaft in Are. "Das Rauffliegen ist jetzt auch relaxter, sonst hätten wir schon einen Stress gehabt."

Der erstmals angemietete Privatjet mit dem ÖSV-Team kann nun etwas eher nach Schweden abheben. So sei man ausgeruht beim ersten Abfahrtstraining am Dienstag, meinte Hannes Reichelt. Er sei froh, "dass sich der ÖSV das ein bisschen was kosten lässt. Es ist sinnvoll investiertes Geld".

Probleme bereiten den Österreichern, die in Are zu den aussichtsreichen Medaillenkandidaten gehören, lediglich die Einschränkungen beim Gepäck. Höchstens 15 Kilogramm darf jeder Läufer mitnehmen. "Da werde ich mir ein paar Unterhosen sparen müssen und das Wendeprinzip einführen", meinte Reichelt trocken.