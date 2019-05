Garmisch-Partenkirchen bewirbt sich um alpine Ski-WM 2025

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Garmisch-Partenkirchen will 2025 die alpine Ski-WM ausrichten. Weiterere Bewerber für die Titelkämpfe in sechs Jahren sind laut einer Mitteilung des Skiweltverbands FIS vom Donnerstag Crans-Montana in der Schweiz und Saalbach in Österreich. Garmisch-Partenkirchen war 1978 und 2011 bereits Gastgeber. Die WM 2021 findet in Cortina d'Ampezzo in Italien statt, 2023 sind die französischen Wintersportorte Courchevel und Meribel Ausrichter der Alpin-WM.

Der Skiweltverband gab auch die Bewerber für weitere Wintersportweltmeisterschaften bekannt. Das norwegische Trondheim will 2025 die nordische Ski-WM austragen. Krasnojarsk in Russland hat sich um die Ski Freestyle- und Snowboard-WM 2025 und das tschechische Harrachov um die Skiflug-WM 2024 beworben. Die FIS will ihre Entscheidungen im Mai 2020 treffen.