Segelklassiker Route du Rhum gestartet: Sturm wird erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Malo/Frankreich (dpa/lno) - Frankreichs Segel-Klassiker Route du Rhum ist gestartet. Bei frischen 20 Knoten Wind gingen 123 Solo-Skippern am Sonntagnachmittag vor St. Malo in Frankreich auf den 3500 Seemeilen langen Transatlantik-Kurs nach Guadeloupe in der Karibik, darunter auch die Hamburger Solisten Boris Herrmann auf "Malizia 2" und Arnt Bruhns auf "Iskareen". Das Feld führte nach rund einer Stunde Weltrekordhalter und Vendée-Globe-Sieger François Gabart aus Frankreich auf seinem Maxi-Trimaran "Macif" an.

Die Einhandsegler müssen sich von der Nacht von Montag auf Dienstag bis voraussichtlich Mittwoch auf einen schweren Sturm einstellen. "Ich will nicht mehr Risiko als nötig nehmen. Es wird ein Kompromiss zwischen Risikobereitschaft und Performance gefragt sein", sagte Boris Herrmann. "Die besten Kurse über den Atlantik werden uns mit bis zu 55 Knoten Sturm und bis zu zehn Meter hohen Wellen konfrontieren."

Bei vergangenen Route-du-Rhum-Auflagen haben bis zu 30 Prozent der Teilnehmer das Ziel nicht erreicht. Die größten und schnellsten Trimarane werden in rund einer Woche vor Guadeloupe erwartet.