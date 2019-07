Pole Wojcik bei Raceboard-WM nicht zu bezwingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock-Warnemünde (dpa/mv) - Maksymilian Wojcik steuert bei der Racebord-Weltmeisterschaft bei der 82. Warnemünder Woche souverän auf seinen sechsten Titel zu. Der Pole hat die ersten sechs Wettfahrten des Championats alle gewonnen und liegt nach den Wettfahrten vom Dienstag nach einem Streichwert mit der Idealpunktzahl fünf unangefochten in Front. "Dass es hier in Warnemünde so gut los geht, hätte ich nie erwartet. Es fühlt sich wie ein Traum an. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal besser anlief", sagte der fünfmalige Weltmeister dem "Sportbuzzer".

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die beiden Spanier Alexander Buchau (13) und Toni Colomar (19). Als bester Deutscher belegt André Hartung mit 34 Punkten nach sechs von 15 Wettfahrten Platz acht.

Am Mittwoch startet die WM der J/22. 31 Crews aus sechs Ländern haben dafür gemeldet. Die größten Kontingente stellen Deutschland mit 17 Booten und die Niederlande mit zehn Crews. Zu den Favoriten gehören der Duisburger Reiner Brockerhoff, der unter französischer Flagge segelt, und Europameister Jean Michel Lautier aus den Niederlanden.