Jubiläum: 50. Auflage der Lübecker Eisarsch-Regatta

Lübeck (dpa/lno) - Ein Segelereignis der ganz besonderen Art feiert Geburtstag. Zum 50. Mal wird am Samstag die Eisarsch-Regatta des Lübecker Yacht-Clubs ausgetragen. In dem nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerb kämpfen erwachsene Segler in der Kinder-Anfängerklasse Optimist vor der Altstadtkulisse der Hansestadt um den Sieg. Da diese Boote von ausgewachsenen Sportlern nur schwierig zu manövrieren sind, sind auf der Regattastrecke auf der Wakenitz zahlreiche Kenterungen programmiert.

Eine Besonderheit ist auch die Ermittlung des Startgelds, das sich nach dem Gewicht der Teilnehmer richtet. Pro Kilogramm werden 25 Cent fällig. "Das Startgewicht setzt sich zusammen aus dem individuellen Nettogewicht und der Bekleidung, mindestens einer Badehose. Der Wiegevorgang findet im Freien statt", heißt es in einer Mitteilung des Yacht-Clubs.