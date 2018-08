America's-Cup-Verteidiger verkünden Zeitplan: Start 6. März

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cowes/England (dpa/lno) - Die neuseeländischen America's-Cup-Verteidiger haben den Zeitplan für das 36. Duell um die wichtigste Trophäe des internationalen Segelsports bekanntgegeben. Die Rennserie soll zwischen dem 6. und 21. März 2021 ausgetragen werden. Darüber informierte Neuseelands Teamchef Grant Dalton am Freitag im britischen Cowes, wo 1851 die erste Regatta um den Silberpokal stattgefunden hatte. Cup-Verteidiger Neuseeland tritt gegen den Gewinner der vorgeschalteten Herausfordererserie (Prada Cup) an.

Gesegelt werden soll im Naturhafen Waitemata Harbour und im Hauraki Golf von Auckland. Bislang haben das italienische Team Luna Rossa von Prada-Patriarch Patrizio Bertelli, das US-Team American Magic vom New York Yacht Club und Sir Ben Ainslies Ineos Team aus Großbritannien ihre Herausforderung überbracht. Die Briten werden mit einem 126-Millionen-Euro-Budget zum 22. Mal versuchen, den America's Cup erstmals zu gewinnen und in sein Mutterland zurückzuholen. Ein deutsches Team ist nicht am Start.