Straub ist deutscher Kurzbahn-Meister über 800 Meter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Ruwen Straub hat sich in einem spannenden Rennen den deutschen Kurzbahn-Meistertitel über 800 Meter Freistil gesichert. Der Würzburger siegte am Samstag in Berlin in 7:37,52 Minuten knapp vor Sören Meißner, der nach 7:37,73 Minuten anschlug. Die andere Langstrecken-Entscheidung des Tages entschied Leonie Beck für sich. Die 21-Jährige Freistilschwimmerin gewann über 1500 Meter vor 15:47,43 Minuten vor Celine Rieder.

David Thomasberger holte sich in Abwesenheit des deutschen Rekordhalters Philip Heintz den Titel über 200 Meter Lagen. Der Leipziger hatte am Freitag bereits über die doppelte Distanz gewonnen.