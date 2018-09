Johannesen-Brüder kämpfen im Achter um norddeutschen Titel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei den Norddeutschen Ruder-Meisterschaften am Wochenende in Hamburg sitzen die Johannesen-Brüder in einem Boot. Olympiasieger Eric Johannesen und sein Bruder Torben, Welt- und Europameister von 2018, legen sich für den RC Favorite Hammonia in die Riemen. Das Rennen wird am Sonntag um 15.54 Uhr auf der Regattastrecke in Hamburg-Allermöhe gestartet. In verschiedenen Bootsklassen sind zudem die Hamburger A-Nationalmannschafts-Athleten Malte Großmann (Favorite), Tim Ole Naske (RG Hansa), Ruben Steinhardt (Der Hamburger und Germania RC) sowie Lars Wichert (RC Allemannia) am Start.

Während der Titelkämpfe wird zum ersten Mal der "Yannic-Corinth-Ehrenpreis" überreicht, um für das Thema Depressionen im Leistungssport zu sensibilisieren. Der Preis wird am Samstagabend von der Mutter des 2016 gestorbenen Leichtgewichtsruderers vergeben.