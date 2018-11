Rennrodler Ralf Palik beendet seine Karriere

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berchtesgaden (dpa) - Rennrodler Ralf Palik vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hat seine sportliche Karriere offiziell beendet. Das gab der 28-Jährige, der bei den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende Sechster geworden war, am Mittwoch bekannt. "Ich habe es nicht geschafft, mich gegen drei jüngere Fahrer durchzusetzen, und da muss ich dann einfach respektvoll anerkennen, dass sowohl die älteren als auch jüngeren Rennrodler besser sind als ich", begründete Palik seine Entscheidung. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille bei der WM 2016 am Königssee, wo er sich auch die Bronzemedaille im Sprint sicherte.