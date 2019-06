Rodel-Weltmeisterschaften 2023 an Oberhof vergeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof (dpa) - Die Rodel-Weltmeisterschaften 2023 finden in Oberhof statt. Das teilte der Thüringer Schlitten- und Bobsportverband am Samstag nach einer Entscheidung des internationalen Verbands FIL beim Kongress in Ljubljana mit. Oberhof war der einzige Bewerber für die Titelkämpfe in vier Jahren und ist damit nach 1973, 1985 und 2008 zum vierten Mal WM-Gastgeber.

Im Frühjahr 2023 steigen bereits die Biathlon-Weltmeisterschaften in dem thüringischen Wintersportort. "Anfang 2023 wird die gesamte Sportwelt zu uns schauen und sowohl im Biathlon als auch beim Rennrodeln erstklassige Wettkämpfe erleben", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). Die Landesregierung werde in den kommenden Jahren mehr als 50 Millionen Euro in Infrastruktur, den touristischen Ausbau und Sport investieren.