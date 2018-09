Vorjahressieger gewinnen erneut beim FIL-Cup in Ilmenau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Lokalmatadorin Dajana Eitberger und der inzwischen ins Trainerlager gewechselte Zella-Mehliser Andi Langenhan haben sich wie im Vorjahr die Tagessiege beim traditionellen FIL-Cup der Rodler in Ilmenau gesichert. Auf der seit 19 Jahren bestehenden ältesten deutschen Kunststoffbahn fuhr die 27 Jahre alte Olympia-Zweite von Pyeongchang bei dem Rennen mit Schlittenwechsel Bestzeit in allen drei Durchgängen. Mit einer Gesamtfahrzeit von 1:02,41 Minuten verwies sie bei ihrem elften Sieg seit 2007 beim Traditionsrennen die inzwischen auch in Oberhof trainierende Oberwiesenthalerin Julia Taubitz (1:03,134) sowie die Österreicherin Lisa Schulte auf die Podestplätze. Die Vierte der Junioren-Weltmeisterschaften in Altenberg kam auf eine Gesamtzeit von 1:03,283 Minuten.

Der 33 Jahre alte Altmeister Langenhan setzte sich in 1:01,183 Minuten vor Team-Olympiasieger Johannes Ludwig (Oberhof/1:01,248) und Junioren-Weltmeister Max Langenhan (Friedrichroda/1:01,348) durch. Hinter dem Polen Wojciech Chmelewski (1:01,454) fuhr der Suhler Sebastian Bley (1:01,540) auf Rang fünf im Feld der Starter aus fünf Nationen.