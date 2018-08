Thüringer Olympia-Asse starten beim FIL-Cup in Ilmenau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Die komplette Thüringer-Rodel-Elite startet bei der 28. Auflage des FIL-Cups am Samstag in Ilmenau. An der Spitze der vom Oberhofer Stützpunkt-Trainer Jan Eichhorn gemeldeten Kufen-Asse stehen Team-Olympiasieger Johannes Ludwig sowie Sascha Benecken und Dajana Eitberger, die Olympia-Bronze aus Pyeonchang mit in den Freistaat brachten. Ebenfalls für das traditionsgemäß als Saisonauftakt in Thüringen geltenden FIL-Cup-Rennen genannt hat Eichhorn, der mit 19,477 Sekunden immer noch Bahnrekordler für die 325 Meter lange Herren-Messstrecke auf der seit 19 Jahren bestehenden ältesten deutschen Kunststoffbahn ist, die beiden Oberwiesenthaler Ralf Palik und Julia Taubitz. Das Duo gehört seit dieser Saison zur Oberhofer Trainingsgruppe, startet aber weiter für seinen Heimatverein.

Rekordsiegerin beim FIL-Cup ist Dajana Eitberger. Die Ilmenauer Lokalmatadorin hat seit 2007 zehnmal gewonnen. "Das Rennen zu Hause macht auch wegen des regen Publikumszuspruchs immer viel Spaß. Für mich ist es erneut der erste Wettkampf der neuen Saison", sagte die in den Olympia-Kader des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) eingestufte 27 Jahre alte Sportsoldatin.

Neben der Thüringer Elite haben sich auch Rodler aus Österreich, Bulgarien, Polen und Slowenien angesagt.