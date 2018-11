Eggert/Benecken: Comeback acht Wochen nach Wadenbeinbruch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berchtesgaden (dpa/th) - Acht Wochen nach dem Wadenbeinbruch von Toni Eggert gibt es beim Rodel-Weltcup am bevorstehenden Wochenende auf der Olympia-Bahn in Innsbruck/Igls das Comeback des Rennrodel-Doppel Toni Eggert/Sascha Benecken. Das gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Dienstag bekannt.

Der Ilsenburger Eggert hatte sich beim Trainingslehrgang der deutschen Elite in Oberhof bei einem Sturz im Ziel einen offenen Wadenbeinbruch zugezogen. Sein Suhler Doppelsitzer-Hintermann Benecken trainierte in den vergangenen Wochen vorwiegend allein. "Wir trainieren das ganze Jahr, um im Winter gemeinsam Rennen zu fahren. Deshalb haben wir alles unternommen, dass Toni wieder fit wird und wir gemeinsam an den Start gehen können", sagte Benecken.