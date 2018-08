Zwei Deutsche BMX-Fahrer im Achtelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Glasgow (dpa) - Julian Schmidt aus Erlangen und Jonas Ballbach aus Aichach haben die zweite Runde bei den BMX-Europameisterschaften der Radsportler in Glasgow erreicht. Beide treten am Samstag zum Achtelfinale an, das im BMX-Zentrum der schottischen Metropole ausgetragen wird.

Julian Schmidt kam in der Gesamtwertung seiner drei Vorläufe auf den zweiten Platz, Jonas Ballbach wurde Dritter. Die ersten vier der zehn Vorlaufserien erreichten die K.o.-Runden am Wochenende.

Alle anderen Deutschen scheiterten in der ersten Runde, auch die Erlangerin Nadja Pries, die sich den Einzug in das Finale zum Ziel gesetzt hatte. Luis Brethauer, der erfahrenste deutsche BMX-Fahrer und Olympia-Teilnehmer, der noch an den Folgen einer Verletzung aus dem Vorjahr laboriert, kam nicht über Rang sieben hinaus und schied gleichfalls aus.