Vuelta 2020 beginnt mit drei Etappen in den Niederlanden

Breda (dpa) - Die Spanien-Rundfahrt der Radprofis beginnt im kommenden Jahr wie schon 2009 in den Niederlanden. Wie die Veranstalter in Breda mitteilten, wird es bei der Vuelta 2020 zunächst drei Etappen über 410 Kilometer durch die Provinzen Utrecht und Nord-Brabant geben.

In Utrecht findet zum Start ein Mannschaftszeitfahren statt, außerdem ist die Stadt Zielort der zweiten Etappe mit Start in 's-Hertogenbosch. Der dritte Tagesabschnitt beginnt und endet in Breda. In diesem Jahr werden Teilstücke der dritten großen Landesrundfahrt neben der Tour de France und dem Giro d'Italia durch Frankreich und Andorra führen.