Stuttgart (dpa/lsw) - Zur Zielankunft der vierten und letzten Etappe der "Deutschland Tour" werden am heutigen Sonntag Tausende Radsport-Fans in Stuttgart erwartet. Wegen des Finales sind zahlreiche Straßen in der Innenstadt gesperrt. "Es wird an der ein oder anderen Stelle zu Behinderungen kommen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Stuttgart. Wer in der Innenstadt unterwegs ist, sollte am besten auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen, hieß es.

Neben der Zielankunft der mehr als 100 Profiradsportler (geplant gegen 17.00 Uhr) gehen auch rund 3000 Hobby-Radler in Stuttgart bei der "Jedermann Tour" an den Start, wie eine Sprecherin des Fahrradfestivals mitteilte. Auf zwei Strecken können ambitionierte Rennradfahrer wahlweise eine Runde durch Stuttgarter Weinberge fahren oder eine größere Strecke durch das Stuttgarter Umland.