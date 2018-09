Olympiasieger Wolff als Sprint-Nationaltrainer in Neuseeland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cambridge (dpa) - Der Erfurter René Wolff wird Sprint-Nationaltrainer in Neuseeland. Das bestätigte der dortige Radsport-Verband am Donnerstag. "René hat einen erfolgreichen Hintergrund in Coaching auf höchstem Niveau. In den Niederlanden hat er einen starken Fokus auf die Teamkultur gelegt", sagte Neuseelands Teammanager Martin Barras in einer Pressemitteilung. Wolff tritt die Nachfolge von Anthony Peden an, der nach China gewechselt ist und dort den Erfurter Tim Zühlke abgelöst hat.

Wolff holte 2004 Olympia-Gold im Teamsprint. Nach seinem Karriereende 2007 hatte er zunächst in Thüringen als Trainer gearbeitet und dort unter anderem Kristina Vogel im Elitebereich etabliert. 2010 wechselte der 40-Jährige als Nationaltrainer in die Niederlande und führte die Mannschaft in Weltspitze. Nach der WM 2017 war der Sprint-Weltmeister von 2005 ins Niederländische Olympische Komitee aufgestiegen.