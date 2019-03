Auftakt der Deutschland Tour in Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Die Deutschland Tour der Radprofis startet in diesem Jahr am 29. August in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Das teilte der Rennveranstalter ASO am Donnerstag mit. Enden wird die viertägige Rundfahrt am 1. September in Erfurt.

"Mit der Deutschland Tour ist es Hannover gelungen, ein international bedeutendes Sportevent in die ‎Landeshauptstadt zu holen. Wir freuen uns, Radsport der Extraklasse zu Gast zu haben", sagte Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok.

Die komplette Strecke der Deutschland Tour 2019 soll am 1. April in Frankfurt/Main präsentiert werden. Bei der Neuauflage 2018 konnten die Veranstalter unter anderem Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas und den Gesamtzweiten Tom Dumoulin nach Deutschland locken. Es siegte der Slowene Matej Mohoric vor dem Kölner Nils Politt und dem Berliner Maximilian Schachmann.