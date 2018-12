Bahnrad-DM: Kluge und Klein neue Omnium-Meister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Oder (dpa) - Der Cottbuser Roger Kluge hat in der Nacht zum Sonntag zum zweiten Mal nach 2015 die deutsche Bahnrad-Meisterschaft im Omnium gewonnen. Der amtierende Weltmeister im Madison setzte sich nach dem Vierkampf aus Scratch, Temporunden, Ausscheidungs- und Punktefahren überlegen mit 133 Punkten vor dem Berliner Moritz Malcharek (121) durch. Platz drei belegte vor 900 Zuschauern in der Oderlandhalle von Frankfurt/Oder Verfolgungs-Europameister Domenic Weinstein (Villingen/111).

"Das war ein schöner Abschluss des Jahres", sagte Kluge, der den Wettbewerb zu jeder Zeit kontrollierte. "Ich hatte die vergangenen drei Monate ein gutes Rennprogramm und hier ein gutes Level - es ist alles aufgegangen", erklärte der 32-Jährige. Für Kluge war es gleichzeitig der letzte Renneinsatz für das australische Team Mitchelton-Scott. Am frühen Sonntagmorgen reiste der Straßen-Profi nach Australien. Im Januar hat er dort bei der Tour Down Under seinen ersten Einsatz für sein neues belgisches Team Lotto-Soudal.

Bei den Frauen setzte sich ebenso überlegen Lisa Klein durch. Die Weltmeisterin im Mannschafts-Zeitfahren siegte mit 143 Punkten vor Lisa Küllmer (Cottbus/123) und Lea Lin Teutenberg (Köln/115).

Für einen Höhepunkt sorgte Maximilian Levy. Der Cottbuser Sprinter, seit Wochen in bestechender Form, stellte in 25,387 Sekunden einen deutschen Rekord über die 500 Meter fliegend auf. Sein eigener Rekord über die selten gefahrene Strecke stand seit zehn Jahren bei 26,11 Sekunden. Schneller als Levy war bisher nur im Mai 2007 in der Höhe von Bolivien der Brite Chris Hoy in 24,758 Sekunden.