Elberadweg ist laut ADFC Sachsens beliebteste Fahrradroute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Elberadweg ist in Sachsen die beliebteste Fahrradroute bei Radlern. Wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Sachsen mitteilte, sei der Elberadweg bei einer Befragung von mehreren tausend Radurlaubern in den letzten Jahren immer auf den vorderen Plätzen gelandet. Der Radtourismus gewinne in Sachsen zunehmend an Bedeutung.

Neben den relativ flachen Radrouten wie dem Elberadweg oder dem Mulderadweg, hat die Tourismusbranche in Sachsen die Mountainbiker im Blick. Die bestehenden Angebote wie das Trailcenter Rabenberg (Erzgebirgskreis) oder die Bikewelt Schöneck (Vogtlandkreis) seien ein Zeichen dafür, dass sich der Mountainbiketourismus langfristig in Sachsen etablieren könne, so der Landestourismusverband.