Ex-Weltmeister Förstemann muss nach Sturz operiert werden

Bremen/Berlin (dpa/bb) - Ex-Weltmeister Robert Förstemann aus Berlin ist am Samstagabend beim Sechstagerennen in Bremen schwer gestürzt. "Ich werde morgen in Bremen operiert", erklärte der 32 Jahre alte Bahnfahrer am Sonntag. Förstemann brach sich nach ersten Diagnosen zwei Rippen, das linke Schulterblatt und das Schlüsselbein. "Ich hatte noch Glück, eine Rippe hat die Lunge knapp verfehlt", sagte Förstemann, der auch zahlreiche Schnittwunden im Gesicht davontrug.

Der Olympia-Dritte von 2012 im Teamsprint war beim Rundenrekordfahren offenbar nach einem Defekt am Vorderrad bei etwa 70 km/h gestürzt. Förstemann sollte in der kommende Woche auch beim 108. Berliner Sechstagerennen (24. bis 29. Januar) an den Start gehen, auf das er nun verzichten muss.