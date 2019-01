Sechstagerennen: Hester/Morkov übernehmen Führung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Marc Hester und Jesper Morkov haben am zweiten Abend des 108. Berliner Sechstagerennens die Führung übernommen. Das dänische Duo siegte vor 9150 Zuschauern im Velodrom in der abschließenden großen Jagd und setzte sich mit 161 Punkten vor den rundengleichen Österreichern Andreas Müller/Andreas Graf (130) an die Spitze. Die Madison-Weltmeister und Lokalmatadoren Roger Kluge und Theo Reinhardt, die nach der ersten Nacht geführt hatten, büßten eine Runde ein und liegen mit 158 Punkten auf Platz drei.