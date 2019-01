Kluge/Reinhardt übernehmen im Velodrom wieder die Spitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Madison-Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt haben am dritten Tag des 108. Berliner Sechstagerennens wieder die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Die Berliner Lokalmatadoren siegten am späten Samstagabend vor 10.500 Zuschauern im ausverkauften Velodrom in der abschließenden großen Jagd und verdrängten mit 246 Punkten die Dänen Marc Hester/Jesper Morkov (237) von der Spitze. Mit der niederländisch-belgischen Kombination Wim Stroetinga/Robbe Ghys (234), den Polen Wojciech Pszczolarski/Daniel Staniszewski (220) und den Österreichern Andreas Graf/Andreas Müller (206) sind noch drei weitere Mannschaften in der sogenannten Nullrunde.