Brand auf Rothenberger-Hof: Olympiapferd Cosmo unverletzt

Bad Homburg (dpa) - Bei dem Brand auf dem Dressurstall Erlenhof in Bad Homburg ist das Erfolgspferd Cosmo von Olympiasieger Sönke Rothenberger unverletzt geblieben. Das bestätigte der Reiter am Donnerstagmittag.

Er und seine Schwester Sanneke waren auf dem Hof, als am frühen Morgen der Brand ausgebrochen war. "Das war schon heftig", sagte der 24-jährige Rothenberger am Donnerstagmittag.

Seine Eltern Sven und Gonnelien Rothenberger betreiben das Gestüt. Bei dem Brand waren nach Polizeiangaben fünf Pferde gestorben. Drei weitere Pferde, zwei Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann wurden bei dem Großbrand verletzt, bei dem ein Millionenschaden entstanden sein soll. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.

Die ebenfalls erfolgreich reitende Sanneke Rothenberger musste nach Angaben der Familie mit einer Rauchvergiftung zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr gehe es aber "so weit gut", hieß es in einer Mitteilung. "Fest steht jetzt schon, dass wir einen Großteil unseres Lebenswerks verloren haben: Unsere Reithalle, unseren Stall, mehrere Nachwuchspferde und Rentner", schrieb die Familie weiter.

Sönke und Sanneke Rothenberger waren auf den Brand aufmerksam geworden, "weil unser Hund angeschlagen hatte". Cosmo wurde vorerst in einem anderen Stall untergebracht. Mit dem zwölf Jahre alten Wallach hatte Sönke Rothenberger Team-Gold bei den Olympischen Spielen 2016 sowie bei der EM 2017 und der WM 2018 gewonnen.