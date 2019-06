Springreiter Harrie Smolders siegt in Wiesbaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim internationalen Pfingstreitturnier in Wiesbaden hat der niederländische Springreiter Harrie Smolders am Sonntag die zweite Qualifikation zum Großen Preis gewonnen. Er blieb mit seinem Pferd Zinius in einer Zeit von 43,88 Sekunden fehlerfrei. Rang zwei ging an Hikari Yoshizawa aus Japan mit Conrato (0/44,99). Dritter wurde der Ire Peter Moloney mit Compelling (0/45,75). Als beste Deutsche kam Jörne Sprehe aus Fürth mit Bankimoon auf Rang sechs (4/45,03). Sie hatte am Samstag die erste Qualifikation gewonnen. Der Große Preis für die Springreiter wird am Pfingstmontag entschieden.