Ingrid Klimke siegt überlegen im Grand Prix

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ingrid Klimke aus Münster hat am Samstag überlegen den Dressur-Grand Prix beim internationalen Pfingstturnier in Wiesbaden gewonnen. Für ihren Ritt auf ihrem Hengst Franziskus erhielt die 51-Jährige 74,261 Prozentpunkte. Zweite wurde Anja Plönzke aus Passau mit Fahrenheit, die mit 71,326 Prozentpunkten bewertet wurde. Rang drei ging an Borja Carrascosa (Spanien) mit Ein Traum (71,174). Drittbester Deutscher wurde der Mannschafts-Weltmeister Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Santiano (70,957) auf Rang vier. Bei dem Grand Prix konnten sich die Reiter für die Kür am Sonntagabend qualifizieren. Im vergangenen Jahr waren Klimke und Franziskis in der Kür Dritte geworden.