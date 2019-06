Hessin Nicola Pohl gewinnt Eröffnungsspringen in Wiesbaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessin Nicola Pohl hat am Samstag das Eröffnungsspringen des internationalen Pfingstturniers in Wiesbaden gewonnen. Die 23-Jährige aus Marburg blieb mit Walona fehlerfrei und legte mit 61,53 Sekunden die schnellste Zeit vor. Rang zwei ging an Chloe Reid (USA) mit Sally (0/63,55), gefolgt von Hikari Yoshizawa aus Japan mit Clicksem (0/65,68). Zweitbester Deutscher wurde Christoph Brüse aus Wachtberg mit Crunchy Nut (0/68,00). Insgesamt waren fast die Hälfte der 41 Starter fehlerfrei geblieben. Für die Springreiter stehen bei dem Turnier zehn internationale Prüfungen auf dem Programm, Höhepunkt ist der Große Preis am Pfingstmontag.