Titelverteidigerin führt bei Vielseitigkeits-Meisterschaft

Luhmühlen (dpa) - Mit einem starken Dressurritt hat sich Titelverteidigerin Julia Krajewski bei der deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaft eine gut Ausgangsposition verschafft. Die Reiterin aus Warendorf gewann am Freitag in Luhmühlen die erste von drei Teilprüfungen im Sattel von Samourai du Thot. Mit 24,70 Strafpunkten liegt die 30-Jährige knapp vor Ingrid Klimke aus Münster mit Asha (24,8). Dritter ist Michael Jung (Horb) mit Creevagh Cooley (25,6). Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Titel-Entscheidung am Sonntag im Springen.