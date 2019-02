Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuss (dpa/lnw) - Rebecca Danz aus Oberhausen hat auf der Galopprennbahn in Neuss die Perlenkette gewonnen, den begehrtesten Ehrenpreis für Reiterinnen im deutschen Turf. In dem seit 1961 stattfindenden Wettbewerb setzte sie sich nach dem letzten von drei Wertungsläufen gegen Olga Laznovska und Sibylle Vogt durch. Ein Sieg in einem der drei Rennen mit Lunar Prospect und ein dritter Rang mit dem gleichen Pferd im Abschlussrennen am Sonntag reichten zum Gesamterfolg.