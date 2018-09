Stute Sky Full of Stars gewinnt in Iffezheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Iffezheim (dpa) - Die vier Jahre alte Stute Sky Full of Stars hat am Samstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim den "T. von Zastrow Stutenpreis" gewonnen. In einem spannendem Finish setzte sich die 248:10-Außenseiterin nach einem starken Ritt von Jockey Marc Lerner knapp gegen die englische Favoritin Star Rock (Rene Piechulek) durch. Auch Rang drei ging mit Titi Makfi (Eduardo Pedroza) an ein in England trainiertes Pferd.

Henk Grewe ist in Köln der Trainer der Siegerin, die dem Gestüt Karlshof der Familie Faust aus Gernsheim gehört. "Ein Weltklasseritt", lobte Siegtrainer Grewe nach dem 2400 Meter langen Rennen den Jockey.