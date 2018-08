Hengst Wai Key Star gewinnt Finale in Iffezheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Iffezheim (dpa) - Nach spannendem Finish hat der fünf Jahre alte Hengst Wai Key Star am Samstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim den Preis der Sparkassen Finanzgruppe (55.000 Euro) gewonnen. Nach 2000 Metern setzte sich der vom Franzosen Bertrand Flandrin gerittene Galopper knapp gegen den Favoriten Va Bank (Eduardo Pedroza) durch. Vor 8500 Zuschauern wurde Itobo mit Marco Casamento Dritter. Sarah Steinberg trainiert Wai Key Star in München für den Stall Salzburg von Hans-Gerd Wernicke, der Hengst schaffte in Iffezheim seinen fünften Karrieresieg. 2016 war er Vierter im Deutschen Derby geworden.